Matic e Pinamonti giornata da dimenticare

Questa mattina, in allenamento, Matic e Pinamonti hanno avuto una giornata da dimenticare. Il centrocampista e l’attaccante non sono riusciti a trovare il ritmo giusto, sbagliando diversi passaggi e mancando di precisione sotto porta. La sessione si è conclusa con qualche insoddisfazione tra i tifosi presenti.

MURIC 5. L'impressione è che non calcoli al meglio la traiettoria del pallone con cui Dimarco 'miracola' Bisseck. Si metterebbe in evidenza con interventi non banali (su Luis Henrique, Zielinski e Thuram), ma l'uscita con la quale propizia la cinquina nerazzurra è da dimenticare. E 5 gol al passivo sono tanti. WALUKIEWICZ 5,5. Nella sua zona gravita Dimarco, che con il sinistro che ha può fare quello che vuole. Anche, ci mancherebbe, mettere in difficoltà il laterale polacco. Qualche volta puntuale, altre meno. IDZES 5,5. Esperienza e senso della posizione non bastano. 'Spizzata' improvvida in occasione del terzo gol interista, e finale in apnea, 'sanato' da una bella chiusura al 90' su Bonny.

