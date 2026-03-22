Giorgia Soleri ha pubblicato un video in cui chiarisce di non essere incinta, ma di essere malata. La giovane, nota per aver attirato l’attenzione durante il periodo in cui era fidanzata con il frontman dei Maneskin, ha usato la sua visibilità per parlare di endometriosi, una condizione spesso ignorata o evitata di affrontare. La sua comunicazione mira a sensibilizzare il pubblico su questa problematica femminile.

Fin da quando era fidanzata con Damiano David, nel boom dei suoi Maneskin, la giovane Giorgia Soleri aveva sfruttato la grandissima attenzione mediatica nei suoi confronti per sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema femminile spesso taciuto, per ignoranza o vergogna: l' endometriosi. Nelle scorse ore, la ragazza ha pubblicato su Instagram un altro post sulla malattia, che nei casi più gravi può diventare invalidante. Un post duro, crudo, nel quale mostra la pancia gonfia e rispondendo a qualche commento sarcastico dei suoi follower spiega: "No, non sono incinta. Sono malata ". "Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, e nonostante colpisca 1 donna su 9, la si conosce troppo poco e se ne parla ancora meno - scrive Giorgia a corredo del video in cui si tira su la maglietta, mostrando la pancia -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Soleri, "non sono incinta. Sono malata": il video è un pugno allo stomaco

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