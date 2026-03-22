Giorgia Meloni ai funerali di Umberto Bossi cosa è successo fuori dalla chiesa

Fuori dalla chiesa di Pontida, durante i funerali di Umberto Bossi, si sono riunite molte persone, con bandiere verdi in mano e volti visibilmente commossi. Tra gli astanti c’era anche la premier, che ha partecipato all’ultimo saluto al fondatore della Lega. La scena si è svolta in un’atmosfera di grande partecipazione, con i presenti che hanno osservato il corteo funebre e le persone accalcate lungo la strada.

Una folla compatta, bandiere verdi e volti segnati dall’emozione hanno accompagnato l’ultimo saluto a Umberto Bossi, il fondatore della Lega, nella storica cornice dell’abbazia di San Giacomo a Pontida. Un luogo simbolico, carico di significati per il movimento che proprio lì ha costruito la propria identità politica e culturale, trasformandosi negli anni da forza territoriale a protagonista della scena nazionale. >> Regala un gratta e vinci alla fidanzata: là sotto c’erano 500mila euro. E finisce malissimo Il clima è stato quello delle grandi occasioni, tra commozione e tensione, con migliaia di militanti arrivati da tutto il Nord Italia per rendere omaggio al Senatur. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

“Vattene”. Funerali Bossi, finisce male per il famoso politico fuori dalla chiesaUn addio carico di emozione, simboli e tensioni quello che ha accompagnato i funerali di Umberto Bossi, celebrati nella storica cornice dell’abbazia...

Leggi anche: Umberto Bossi, domenica l’ultimo saluto nella “sua” Pontida. La premier Meloni parteciperà ai funerali

Approfondimenti e contenuti su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Bossi, domani i funerali a Pontida. Presente Giorgia Meloni; La premier Meloni, La Russa, Salvini e Tajani ai funerali di Bossi a Pontida; Bossi: Meloni e Tajani domenica al funerale all'abbazia di Pontida; Meloni e Tajani saranno domenica ai funerali di Umberto Bossi.

Funerali Bossi, l'arrivo di Meloni e Tajani a Pontida(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all'abbazia di San Giacomo di Pontida per partecipare ai funerali del ... stream24.ilsole24ore.com

Meloni arrivata a Pontida e i militanti gridano 'secessione'(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Secessione, secessione, è il grido che hanno scandito i militanti della Lega sulla piazza dell'abbazia di San Giacomo a Pontida all'arrivo della premier Giorgia Meloni ai f ... msn.com

INTERVISTA A LA STAMPA «Abbiamo presentato una mozione per chiedere a Giorgia Meloni di revocare l’incarico di sottosegretario alla Giustizia ad Andrea Delmastro. Per una ragione di igiene istituzionale non può rimanere lì un minuto in più», ci dice G facebook

A 18 anni incontra la premier Giorgia Meloni e le chiede un selfie. Ma nel momento di scattare la foto, fa partire la registrazione video e rivela: "Io però al referendum voto no". L'"impresa" di Filippo Moini, ripubblicata su TikTok dalla sua fidanzata Benedetta So x.com