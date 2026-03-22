Ginnastica ritmica | a Marbella l’Italia cresce peccato per Raffaeli e Dragas

A Marbella si è svolto il primo evento stagionale di ginnastica ritmica, il Grand Prix, che ha visto l’Italia ottenere risultati positivi. La squadra italiana ha mostrato segnali di progresso, anche se alcune atlete, come Raffaeli e Dragas, non sono riuscite a schierare le migliori performance. La competizione ha rappresentato un primo banco di prova per le ginnaste italiane in vista delle prossime sfide.

Il Grand Prix di Marbella si apre con indicazioni incoraggianti per la ginnastica ritmica italiana, impegnata in una delle prime uscite stagionali in ambito competitivo. In Andalusia, tra esercizi complicati ed una concorrenza agguerrita, le azzurre dimostrano di essere sulla strada giusta, pur senza salire sul podio. A sfiorare il bronzo è Tara Dragas, protagonista di una gara solida e convincente, chiusa al quarto posto per una manciata di decimi. La ginnasta friulana costruisce la sua prova con eleganza e intensità, mettendo in mostra esercizi difficili soprattutto al cerchio e alla palla, dove ottiene punteggi che la proiettano nelle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Marbella chiama, l’Italia risponde: Raffaeli, Dragas e l’Insieme senior in rodaggio verso i grandi appuntamentiDopo i primi segnali arrivati tra Tartu e Tbilisi, la ginnastica ritmica azzurra accelera il percorso di avvicinamento alla stagione “vera”. Ginnastica Fabriano, per Sofia Raffaeli e compagne uno stage di due settimane in RussiaFABRIANO – Per due settimane, Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni della Ginnastica Fabriano svolgeranno un periodo di... Contenuti e approfondimenti su Ginnastica ritmica Temi più discussi: Marbella - La ritmica azzurra vola in Andalusia: Raffaeli, Dragas e la squadra pronte al Grand Prix Rhythmic Gymnastics; Ritmica, Tara Dragas e Sofia Raffaeli quarta e quinta al Grand Prix di Marbella 2026; Marbella - Dragas sfiora il podio. Raffaeli perde il cerchio ed è quinta. Il Grand Prix va a Onofriichuk. Farfalle all'attacco!; Discount masterclass vestiti di ginnastica ritmica Discount VIDEO HIGHLIGHTS ginnastica ritmica Farfalle perfette ed e finale Tokyo 2020. Badii, Sicignano e Vignozzi in azzurro al Gran Prix IbericoSecondo appuntamento del 2026 con la Squadra Nazionale Senior di ginnastica ritmica per Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi. Le tre atlete tesserate per la Raffaello Motto saranno di scena ... noitv.it Marbella chiama, l’Italia risponde: Raffaeli, Dragas e l’Insieme senior in rodaggio verso i grandi appuntamentiDopo i primi segnali arrivati tra Tartu e Tbilisi, la ginnastica ritmica azzurra accelera il percorso di avvicinamento alla stagione vera. Dal 19 al 22 marzo ... sportface.it Sabato 21 marzo 2026 si apre ufficialmente la prima giornata del Trofeo di Ginnastica Ritmica, un momento di sport, eleganza e grande impegno per tutte le ginnaste partecipanti. L’e facebook