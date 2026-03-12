Marbella chiama l’Italia risponde | Raffaeli Dragas e l’Insieme senior in rodaggio verso i grandi appuntamenti

A Marbella, l’Italia della ginnastica ritmica si prepara ai prossimi impegni con Raffaeli, Dragas e l’Insieme senior, che stanno perfezionando la preparazione. Dopo i primi test tra Tartu e Tbilisi, le atlete italiane continuano gli allenamenti in vista delle gare ufficiali. La squadra si sta concentrando sui vari aspetti tecnici e allenamentali, puntando a migliorare le proprie performance in vista delle competizioni di rilievo.

Dopo i primi segnali arrivati tra Tartu e Tbilisi, la ginnastica ritmica azzurra accelera il percorso di avvicinamento alla stagione "vera". Dal 19 al 22 marzo 2026 l'Italia sarà infatti a Marbella, in Spagna, per il Grand Prix Iberico: un meeting di livello, con diverse protagoniste internazionali, utile per misurare condizione, tenuta e pulizia d'esecuzione tanto nelle individuali quanto nella prova di squadra. In pedana tornano Sofia Raffaeli e Tara Dragas, entrambe delle Fiamme Oro, chiamate a dare continuità quanto mostrato in Estonia al Miss Valentine, provando ad alzare ulteriormente l'asticella. Accanto a loro spazio anche all'insieme senior del Centro Tecnico di Chieti; Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi (SG Raffaello Motto ASD), Sasha Mukhina e Gaia Pozzi (ASD Ginnastica S.