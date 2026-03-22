Gingillo ha inaugurato un agriturismo, mentre Dino continua a correre nonostante la febbre. Jonatan punta a raggiungere mille unità entro luglio, mentre Giuseppe Zedde, appena sceso da cavallo, afferma di essere in forma, divertirsi e prepararsi per i Palii. Zedde ha ottenuto la sua seconda vittoria su Fior, dopo aver vinto per la prima volta il 21 febbraio.

"Sono in forma, mi diverto e mi preparo per i Palii", dice Giuseppe Zedde appena sceso da cavallo. Seconda vittoria su Fior, la prima il 21 febbraio che era al debutto. E ieri ha fatto il bis. Un cavallo iscritto all’Albo che sembra molto potente. "Prima le motivazioni non mi mancavano ma ora ancora di più, con il fatto che ho vinto e so che mi può aspettare una bella occasione a luglio. Non voglio sbagliare". Quanto a Fior, "giovane ma promettente, fa un po’ di esperienza". Intanto la famiglia Zedde ha aperto un’attività ricettiva guardando al futuro, l’agriturismo ‘Le scuderie del Palio’ nella Tenuta di Larniano. "Vedrai per forza, non si può mica guardare al passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gingillo intanto apre un agriturismo. Dino corre anche con la febbre. Jonatan vuole arrivare a luglio a mille

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