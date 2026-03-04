Franca Dino | guida stabile per l’agriturismo piemontese

Franca Dino è stata confermata alla presidenza regionale di Turismo Verde Cia, un'assegnazione che garantisce continuità alla guida dell’associazione dedicata all’agriturismo in Piemonte. La sua riconferma rappresenta un segnale di stabilità per il settore e viene vista come un passo importante per le attività agrituristiche della regione. La nomina è stata ufficializzata di recente, senza altri cambiamenti nella leadership.

La conferma di Franca Dino alla presidenza regionale di Turismo Verde Cia segna un momento di stabilità per il settore agrituristico piemontese. Durante l'Assemblea tenutasi a Torino nella sede della Cia Piemonte, la socia della Cia Alessandria-Asti ha ricevuto il mandato per guidare l'associazione che rappresenta le aziende agrituristiche. Questo risultato non nasce dal caso, ma è il frutto di una leadership consolidata nel tempo e di una capacità di ascolto che ha saputo unire territori e imprese diverse. La titolare dell'Agriturismo I Salici Ridenti di Nizza Monferrato si presenta come una figura chiave per lo sviluppo del turismo rurale in regione.