Duccio Cottini, capitano dell’Oca Siena, riflette sulle recenti mosse della squadra e sui piani per la stagione 2025. Razionale e pragmatico, Cottini evidenzia l’importanza di mantenere un atteggiamento realistico e prudente, dopo aver ricevuto un importante riconoscimento nel percorso appena concluso. Le strategie del club si concentrano su un equilibrio tra obiettivi ambiziosi e una gestione attenta, per affrontare con serenità le sfide future.

di Laura Valdesi SIENA "Razionale? Sì, lo sono per carattere. Durante il percorso fatto nel 2025 ho incassato un bel regalo ma occorre rimanere realisti e prudenti nella nuova stagione", sottolinea il capitano vittorioso dell’Oca Duccio Cottini. A chi ha portato il carbone il 6 gennaio scorso? "Per quella che è stata la mia esperienza non ho particolari recriminazioni. Un Palio corso, subito vinto. Sono soddisfatto di tutti i rapporti e di quello che, in linea di massima, è tornato di positivo. Niente carbone". Il 3 luglio, dopo la vittoria, Cottini ha detto di Tittia ’nessuno come lui’. "Mi pare oggettivo che, al momento, sia all’apice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oca, le mosse di Cottini: "Gingillo? Trovato un punto d’incontro significativo a luglio"

Leggi anche: Atletico Madrid Inter, Simeone studia le mosse per fermare Chivu: il punto sulla formazione

Leggi anche: La lezione per tutti di Ivan Cottini, il “ballerino con le ruote“

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oca, le mosse di Cottini: Gingillo? Trovato un punto d’incontro significativo a luglio.

Oca, le mosse di Cottini: "Gingillo? Trovato un punto d’incontro significativo a luglio" - Il capitano parla di rapporto stretto con Tittia e Brigante: "Seri e speciali". msn.com