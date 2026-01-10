Oca le mosse di Cottini | Gingillo? Trovato un punto d’incontro significativo a luglio
Duccio Cottini, capitano dell’Oca Siena, riflette sulle recenti mosse della squadra e sui piani per la stagione 2025. Razionale e pragmatico, Cottini evidenzia l’importanza di mantenere un atteggiamento realistico e prudente, dopo aver ricevuto un importante riconoscimento nel percorso appena concluso. Le strategie del club si concentrano su un equilibrio tra obiettivi ambiziosi e una gestione attenta, per affrontare con serenità le sfide future.
di Laura Valdesi SIENA "Razionale? Sì, lo sono per carattere. Durante il percorso fatto nel 2025 ho incassato un bel regalo ma occorre rimanere realisti e prudenti nella nuova stagione", sottolinea il capitano vittorioso dell’Oca Duccio Cottini. A chi ha portato il carbone il 6 gennaio scorso? "Per quella che è stata la mia esperienza non ho particolari recriminazioni. Un Palio corso, subito vinto. Sono soddisfatto di tutti i rapporti e di quello che, in linea di massima, è tornato di positivo. Niente carbone". Il 3 luglio, dopo la vittoria, Cottini ha detto di Tittia ’nessuno come lui’. "Mi pare oggettivo che, al momento, sia all’apice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Atletico Madrid Inter, Simeone studia le mosse per fermare Chivu: il punto sulla formazione
Leggi anche: La lezione per tutti di Ivan Cottini, il “ballerino con le ruote“
Oca, le mosse di Cottini: Gingillo? Trovato un punto d’incontro significativo a luglio.
Oca, le mosse di Cottini: "Gingillo? Trovato un punto d’incontro significativo a luglio" - Il capitano parla di rapporto stretto con Tittia e Brigante: "Seri e speciali". msn.com
Duccio Cottini candidato per guidare l'Oca di Fontebranda - Dopo il passo indietro del vittorioso Stefano Bernardini che aveva deciso di non proseguire il mandato – l’annuncio venne dato dal governatore di Fontebranda Claudio Laini in occasione del banchetto ... lanazione.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.