Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo ai polsi orologi in oro e diamanti da oltre un milione

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez indossano orologi in oro e diamanti valutati oltre un milione di euro. La loro collezione comprende due modelli Patek Philippe tra i più costosi del marchio. Entrambi sono stati fotografati con questi accessori di lusso durante vari momenti pubblici e sui social. Gli orologi evidenziano la passione condivisa per pezzi di alta gioielleria.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno una preziosa collezione di orologi, in cui spiccano due Patek Philippe tra i più costosi del brand. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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