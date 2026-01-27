Georgina Rodriguez festeggia il compleanno con l'orologio in oro e diamanti da 50 mila euro
Georgina Rodriguez ha festeggiato il suo 36° compleanno, aggiungendo un nuovo orologio in oro e diamanti alla sua collezione. Un’occasione speciale per lei, che sottolinea il suo stile raffinato e l’amore per i dettagli di lusso.
Oggi è un giorno speciale per Georgina Rodriguez: compie 36 anni. Ha celebrato il compleanno aggiungendo un nuovo orologio nella sua collezione.🔗 Leggi su Fanpage.it
