L'allenatore del Genoa ha affermato che, prima del ritorno di Europa League, non c’erano differenze evidenti tra la Roma e il Bologna nelle loro prestazioni. La partita tra le due squadre si svolgerà nella competizione europea e rappresenta un momento importante per entrambe. La sfida mette in evidenza le dinamiche attuali delle due formazioni prima di affrontare le gare di ritorno in Europa League.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 15 marzo 2026, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, il tecnico dell’AS Roma, Gian Piero Gasperini, ha osservato la sua squadra durante la partita di Serie A contro il Como 1907. La Roma si prepara ora ad affrontare il Bologna nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico. La gara d’andata si è conclusa con un pareggio di 1-1, rendendo questa sfida ancora più decisiva. Gasperini ha dichiarato che non c’è una netta differenza tra le due squadre, preparando il terreno per un match avvincente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gasperini: “Nessuna differenza evidente tra Roma e Bologna prima del ritorno di UEL”

Articoli correlati

Semestre filtro di Medicina, Bernini interviene sul caro-tasse all’estero: “Il diritto allo studio non è uno slogan, nessuna differenza tra Roma e Tirana”Il Ministro Bernini ha stabilito che gli studenti di Medicina della sede di Tirana pagheranno le stesse tasse di quelli di Roma, eliminando ogni...

Gasperini: “C’è ancora differenza tecnica tra la Roma e le altre big. Polemiche sui calendari? Ho sempre preferito giocare tanto”In conferenza: "Sono cresciute tante squadre, il Napoli ha avuto momenti molto buoni ma anche qualche difficoltà dovuta agli infortuni.

Contenuti e approfondimenti su Gasperini Nessuna differenza evidente...

Argomenti discussi: Gasperini: Nessuna differenza evidente tra Roma e Bologna prima del ritorno di UEL.

Crisi Roma: Gasperini, Ranieri e Massara, la triade si dividerà a fine stagione. Vertice con FriedkinQuattordici sconfitte in stagione, l'uscita anticipata dall'Europa League: sul tavolo della famiglia Friedkin tutte le criticità della stagione ... corriere.it

Roma, Gasperini in discussione. Senza Champions servirebbero almeno 2 cessioni. KonéIl Corriere della Sera fa il punto sul momento della Roma. Dopo l'eliminazione dall'Europa League, anche Gasperini è in discussione ... msn.com