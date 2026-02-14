Gasperini | C’è ancora differenza tecnica tra la Roma e le altre big Polemiche sui calendari? Ho sempre preferito giocare tanto

Gian Piero Gasperini ha parlato prima della partita contro il Napoli, spiegando che la Roma ha ancora un gap tecnico rispetto alle altre grandi squadre. La sua dichiarazione arriva dopo alcune polemiche sui calendari, che lui ha sempre preferito giocare spesso, anche in periodi intensi. Durante la conferenza, ha aggiunto che la squadra sta lavorando duramente per migliorare e sa di dover affrontare avversari più forti.

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Napoli. La conferenza di Gasperini. Dybala e Soulé sono al 100%? “ Dobbiamo vedere oggi. Per Soulé è stata una settimana un po’ più difficile delle altre, stabiliamo oggi pomeriggio. Lo stesso vale per Dybala che si è allenato con continuità. Al 100% mi sembra esagerato, ma c’è la volontà di tutti di stare bene “. La Roma ha sempre fatto grandi partite contro le big, ma c’è difficoltà a fare punti. Ne avete parlato? “Bisogna fare un salto tecnico, c’è ancora una differenza che si è assottigliata per le prestazioni che abbiamo fatto nel girone d’andata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il confronto tra i due tecnici si infiamma dopo le parole di Conte, che ha parlato dei troppi impegni.

