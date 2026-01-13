Semestre filtro di Medicina Bernini interviene sul caro-tasse all’estero | Il diritto allo studio non è uno slogan nessuna differenza tra Roma e Tirana

Il Ministro Bernini ha annunciato l'uguaglianza delle tariffe d’iscrizione per gli studenti di Medicina nelle sedi di Roma e Tirana, confermando l’importanza del diritto allo studio. Questa misura mira a eliminare le disparità economiche tra studenti italiani e stranieri, garantendo pari opportunità di formazione senza distinzione geografica. La decisione sottolinea l’impegno del governo nel promuovere un sistema educativo più equo e inclusivo.

Il Ministro Bernini ha stabilito che gli studenti di Medicina della sede di Tirana pagheranno le stesse tasse di quelli di Roma, eliminando ogni disparità. Il Rettore di Tor Vergata ha confermato la rimodulazione dei costi su base Isee, garantendo l'accessibilità economica nonostante l'imminente scadenza delle iscrizioni.

“Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar”: l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorso - Il Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test effettuati dagli studenti a novembre e dicembre ... fanpage.it

Avevano superato il semestre filtro per accedere a #Medicina, ma ora 220 studenti italiani si trovano di fronte a una scelta difficile: trasferirsi a Tirana oppure rinunciare al posto conquistato. La destinazione è la sede albanese dell'Università di Roma #TorVerg - facebook.com facebook

Semestre filtro: 220 studenti ammessi a Medicina ma dovranno andare a studiare all’università di Tirana, in Albania. Ma si rende conto Bernini del casino che ha fatto! x.com

