Eleonora Camilla Gasparrini si è aggiudicata la vittoria nella classifica generale della Coppa Italia delle Regioni con 44 punti, mentre Lotte Kopecky ha conquistato la vittoria nella Milano-Sanremo 2026. Gasparrini ha ottenuto il punteggio più alto nel circuito, confermandosi come la leader della competizione. La corsa si è svolta con diverse tappe, culminando con questa classifica finale.

La Milano-Sanremo 2026 ha consegnato alla belga Lotte Kopecky la vittoria della classicissima, ma è Eleonora Camilla Gasparrini a imporsi nella classifica generale della Coppa Italia delle Regioni con 44 punti. La corsa si è svolta ieri, dopo le tappe delle Strade Bianche e del Trofeo Binda, confermando la forza dell’UAE Team ADQ che domina le graduatorie italiane grazie a risultati costanti. Mentre la vincitrice assoluta della gara era una ciclista internazionale, il podio italiano è stato dominato da atlete nazionali che hanno raccolto punti preziosi per la coppa regionale. La 23enne Gasparrini ha superato di sei punti Elisa Longo Borghini, assente per un’infezione alle vie respiratorie, e di dodici punti Letizia Borghesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasparrini vince la Coppa Italia: 44 punti e dominio UAE

Articoli correlati

Tatum torna dopo 298 giorni, Boston vince: piegata Dallas. Doncic non si marca: 44 punti ai PacersÈ una notte speciale quella del TD Garden di Boston, perché dopo 298 giorni di assenza Jayson Tatum è tornato in campo.

Leggi anche: Coppa Italia Primavera, Inter 0-3 Juventus: nerazzurri eliminati, dominio bianconero

Aggiornamenti e notizie su Coppa Italia

Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche femminili dopo la Milano-SanremoDopo la Strade Bianche ed il Trofeo Binda, si è disputata ieri la terza tappa femminile della Coppa Italia delle Regioni 2026 in occasione della ... oasport.it

Kopecky vince la Milano-Sanremo donne, terza Gasparrini(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) ha vinto la seconda edizione della Milano-Sanremo Women, battendo la svizzera svizzera Noemi Ruegg e l'italiana Eleonora Gasparrini. La co ... msn.com