Tatum torna dopo 298 giorni Boston vince | piegata Dallas Doncic non si marca | 44 punti ai Pacers

Dopo 298 giorni di assenza, Tatum torna in campo e contribuisce alla vittoria dei Boston Celtics contro Dallas. Tatum ha segnato 15 punti, preso 12 rimbalzi e dato 7 assist. La squadra di Boston ha messo a segno una vittoria convincente, mentre Dallas ha subito la sconfitta. Doncic ha segnato 44 punti contro i Pacers.

È una notte speciale quella del TD Garden di Boston, perché dopo 298 giorni di assenza Jayson Tatum è tornato in campo. "Ho segnato una data sul calendario - aveva detto qualche tempo fa JT - Sarà una partita casalinga". I Celtics ritrovano così la propria stella, che al rientro dopo la rottura del tendine d'Achille segna 15 punti nella vittoria contro Dallas. La prestazione più spettacolare invece arriva da Los Angeles, con Doncic che realizza 44 punti contro Indiana. San Antonio recupera 25 punti contro i Clippers e vince ancora, mentre New York schianta Denver: ecco quanto accaduto nelle sette partite della notte. Serata di onnipotenza per Luka Doncic, che regala ai Lakers (38-25) una comoda vittoria su Indiana (15-48).