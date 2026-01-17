Napoli e Sassuolo si affrontano oggi al Maradona in una sfida importante per entrambe le squadre. Per il Napoli, questa partita rappresenta un’occasione per confermare il proprio cammino e superare le difficoltà attuali. La sfida è cruciale anche per il Sassuolo, che cerca punti fondamentali per la classifica. Un incontro da seguire con attenzione, in un momento decisivo della stagione per entrambe le squadre.

La partita di oggi al Maradona assume i contorni di un vero bivio stagionale per il Napoli. Contro il Sassuolo non sono ammessi passi falsi: il momento impone una risposta netta, soprattutto dopo le recenti frenate interne che hanno rallentato la corsa degli azzurri. A ribadirlo è Il Mattino, che fotografa così il peso specifico della sfida:“Vietato sbagliare: il Napoli ha dimostrato clamorosi alti e bassi negli ultimi mesi e contro il Sassuolo bisogna vincere, e solo quello, per dare un senso al futuro. Se non si vince, già la prossima partita di campionato perderebbe molto della sua elettricità, anche se sarà Juventus-Napoli”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli-Sassuolo, vietato sbagliare: Conte cerca la svolta

