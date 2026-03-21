Delitto di Garlasco il Tg1 e la consulenza Cattaneo | Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino

Nel procedimento sul delitto di Garlasco, il Tg1 ha diffuso una consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo che evidenzia segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi. La relazione indica che la vittima avrebbe cercato di opporsi all'aggressione, lasciando tracce di una lotta. La discussione si concentra sui segni evidenziati durante l'analisi forense e sulla loro interpretazione.

Garlasco (Pavia), 21 marzo 2026 – Delitto di Garlasco, nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo si parlerebbe di segni di colluttazione: Chiara Poggi quindi avrebbe tentato di difendersi. A dirlo in anteprima è il Tg1, che sottolinea come l'allora 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, avrebbe lottato a lungo contro il suo assassino mentre veniva colpita. Nitrosi - CRISTINA CATTANEO MEDICO LEGALE Aggressione in più fasi. L'aggressione e l'omicidio sarebbero avvenuti in più fasi, fra il piano terra e le scale della villetta di via Pascoli. L'assassino si sarebbe anche fermato a guardare il corpo di Chiara sull'ultimo scalino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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