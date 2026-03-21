Nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo riguardante il delitto di Garlasco, si evidenziano segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi. La perizia suggerisce che la ragazza avrebbe lottato con il suo aggressore, evidenziando una resistenza durante l'attacco. La relazione fornisce dettagli sulla dinamica della scena del crimine senza formulare ipotesi sulle cause o sui motivi.

Garlasco (Pavia), 21 marzo 2026 – Delitto di Garlasco, nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo si parlerebbe di segni di colluttazione: Chiara Poggi quindi avrebbe tentato di difendersi. A dirlo in anteprima è il Tg1, che sottolinea come l'allora 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, avrebbe lottato a lungo contro il suo assassino mentre veniva colpita. Nitrosi - CRISTINA CATTANEO MEDICO LEGALE Aggressione in più fasi. L'aggressione e l'omicidio sarebbero avvenuti in più fasi, fra il piano terra e le scale della villetta di via Pascoli. L'assassino si sarebbe anche fermato a guardare il corpo di Chiara sull'ultimo scalino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il Tg1 e la perizia Cattaneo: “Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino”

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