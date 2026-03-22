Garlasco la perizia Cattaneo potrebbe cambiare l'orario dell'omicidio e riscrivere la storia del delitto
Secondo alcune indiscrezioni rese note dal Tg1, la perizia Cattaneo depositata in procura a Pavia sposterebbe l'orario del delitto di Chiara Poggi collocandolo a circa mezz'ora dopo la colazione della giovane. Una circostanza che, se confermata, potrebbe riscrivere la storia di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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