Anzio gare clandestine con le auto nel centro | denunciati due giovani sequestrati i veicoli
ANZIO – Gare improvvisate con le auto nel pieno centro cittadino: è il bilancio di un intervento congiunto dei carabinieri e della polizia di Stato ad Anzio, che ha portato alla denuncia di due giovani di 19 e 18 anni per violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, previsto dal Codice della Strada. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Anzio e un equipaggio del locale Commissariato di polizia, entrambi in transito in via Claudio Paolini, hanno notato due autovetture provenienti da via 22 Gennaio svoltare bruscamente in direzione di piazza Cesare Battisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
