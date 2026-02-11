Sanremo 2026 da Gaia ai Pooh | tutti gli ospiti sul palco di Piazza Colombo

La prima serata di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere il pubblico con un cast ricco di ospiti. Sul palco di Piazza Colombo, tra i protagonisti ci saranno Gaia, i Pooh, Bresh, Francesco Gabbani e i The Kolors. La musica si anima con esibizioni di artisti italiani che portano energia e varietà, mentre la piazza si riempie di attesa e curiosità. Tutti pronti a vivere una notte di musica e spettacolo.

L'edizione 2026 del Festival di Sanremo 2026 è sempre più vicina e gli annunci del conduttore e direttore artistico Carlo Conti sono ormai all'ordine del giorno. Dopo aver ufficializzato l'attrice Pilar Fogliati alla co-conduzione della seconda serata del Festival, mercoledì 25 febbraio, il 64enne ha annunciato anche chi saranno gli artisti che, durante le cinque serate della kermesse canora, si alterneranno sul palco di Piazza Colombo, a due passi dal teatro Ariston. Anche in questo 2026, nell'ultima edizione affidata a Carlo Conti, al tradizionale palco del teatro Ariston si affiancheranno quello della vicina Piazza Colombo e quello della nave Costa Toscana ormeggiata davanti alla costa di Sanremo.

