Cognome e nome: Lerner Gad. Beirut, 7 dicembre 1954. «Sono un ebreo fortunato. Ero un bambino che divorava libri, un po’ rachitico e molto emotivo», e fin qui. «Un italiano che ha vissuto da apolide per metà della sua vita», e fin qui. «Un ex militante di Lotta continua che non ha motivi di vergognarsi. Il commissario Luigi Calabresi lo hanno ucciso nel 1972, io sono entrato in Lc nel 1973. Lotta continua mi ha dato più di quello che mi ha tolto», e uno qui comincia a meditare se sia il caso di lottacontinuare a seguirlo. Quando poi si sbilancia su un recente episodio con una pesante illazione - da «mente raffinatissima», dixit Giovanni Falcone, ai tempi del fallito attentato all’Addaura - uno lo abbandona al suo destino. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gad Lerner, l’antipatico arguto capo delle Brigate Rolex

Articoli correlati

Venezuela, Gad Lerner la spara grossa: fango su MeloniE dopo l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela che ha portato alla cattura del dittatore Maduro, ecco che a sinistra si battono già il petto per la...

Leggi anche: Gad Lerner travolto dopo il fango su Meloni: "Segnale mancato"

Aggiornamenti e notizie su Gad Lerner

Le insinuazioni infami di Gad LernerDa Lerner molti si aspetterebbero qualcosa di diverso: analisi, rigore, contesto. Non suggestioni infami, lanciate sui social come sassi nello stagno ... ilgiornale.it

Il comitato Società civile casalese per il No incontra Gad LernerL’appuntamento conclusivo della campagna referendaria per il No è fissato per venerdì 20 marzo, alle ore 20:45, presso il salone Santa Chiara a Casale Monferrato ... casalenews.it