Gad Lerner ha recentemente espresso un commento critico sul Venezuela, suscitando reazioni nel panorama politico. La situazione venezuelana, segnata dalla cattura di Maduro, ha suscitato opinioni contrastanti a livello internazionale. Mentre alcuni analisti riflettono sulle implicazioni di tali eventi, è importante mantenere un'informazione equilibrata e basata sui fatti, senza lasciarsi influenzare da commenti polemici o sensazionalistici.

E dopo l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela che ha portato alla cattura del dittatore Maduro, ecco che a sinistra si battono già il petto per la caduta del regime. Su X a puntare il dito anche contro il nostro governo (sic!) è Gad Lerner: "Trump in preda a delirio d'onnipotenza non vuole essere da meno di Putin. Se avessimo un governo responsabile, ne prenderebbe immediatamente le distanze". Una posizione che si sposa bene con quella del Pd: "Chiediamo al Governo di pronunciare parole chiare e di lavorare con urgenza in tutte le sedi multilaterali e internazionali per il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia", dichiara in una nota Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Venezuela, Gad Lerner la spara grossa: fango su Meloni

Leggi anche: Giuseppe Conte la spara grossa: "Perché Meloni ha un consenso alto", esplode il caso

Leggi anche: Otto e mezzo, Gad Lerner e la Gruber: "La destra e il sesso? Guardate oggi..."

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rai, la sparata di Lerner su Chiocci è un boomerang. Storace: "Gli rinfresco la memoria..." - Botta e risposta tra Gad Lerner e Francesco Storace dopo le indiscrezioni sul direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, per il quale si parla di un possible ruolo di portavoce della premier Giorgia ... iltempo.it

Trump, in preda a delirio di onnipotenza, vuole emulare le gesta di Putin. Se avessimo un governo responsabile, ne prenderebbe immediatamente le distanze #Venezuela - facebook.com facebook

Trump in preda a delirio d'onnipotenza non vuole essere da meno di Putin. Se avessimo un governo responsabile, ne prenderebbe immediatamente le distanze #Venezuela x.com