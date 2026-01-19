Gad Lerner travolto dopo il fango su Meloni | Segnale mancato

Gad Lerner ha recentemente suscitato attenzione con una proposta audace di un’operazione indipendente in Groenlandia, mirata a risvegliare l’attenzione sulle ambizioni degli Stati Uniti nell’isola. La sua dichiarazione ha generato reazioni contrastanti, evidenziando come alcune uscite possano essere interpretate come segnali di una comunicazione poco calibrata. In un contesto di crescente tensione internazionale, le dichiarazioni pubbliche richiedono sempre attenzione e responsabilità.

Questa volta Gad Lerner l’ha sparata grossa. Ha predicato una spedizione indipendente in Groenlandia per dare un pizzicotto a Donald Trump e agli Stati Uniti, le cui mire sull’isola dell’Atlantico si fanno sempre più stringenti. E lo ha fatto dalla tribuna di “In Altre Parole”, il programma del weekend di La7 in cui Massimo Gramellini riflette e approfondisce un argomento che scalda il dibattito del nostro Paese insieme ai suoi ospiti. E tra questi c’è proprio l’ex-direttore del TG1 che si rammarica dell’immobilismo della Meloni sulla vicenda groenlandese con un rammarico: "Mandare in Groenlandia anche solo dieci alpini sarebbe stato un segnale di autonomia che purtroppo è mancato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Gad Lerner ha recentemente espresso un commento critico sul Venezuela, suscitando reazioni nel panorama politico. La situazione venezuelana, segnata dalla cattura di Maduro, ha suscitato opinioni contrastanti a livello internazionale. Mentre alcuni analisti riflettono sulle implicazioni di tali eventi, è importante mantenere un'informazione equilibrata e basata sui fatti, senza lasciarsi influenzare da commenti polemici o sensazionalistici.

