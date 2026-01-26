Fuori dal Coro Giordano sconvolto dall' imam | Qualcuno lo porti fuori dall' Italia

Un episodio che ha suscitato sgomento riguarda la condanna di un bengalese a cinque anni di carcere per aver avuto rapporti con una bambina di 10 anni, considerati non violenti dai giudici. Fuori dal Coro, Giordano esprime forte disappunto, chiedendo che l'imam coinvolto venga allontanato dall’Italia. Una vicenda che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla percezione della gravità di tali reati nel nostro sistema giudiziario.

5 anni di detenzione a un bengalese che ha messo incinta una bambina di 10 anni. Per i giudici, infatti gli atti sessuali con una infante non sarebbero violenti. Di questa sentenza sconvolgente si parla a Fuori dal Coro in onda domenica 25 gennaio. Un inviato della trasmissione è così andato a Brescia, là dove è successo il tutto, a parlare con imam e fedeli di vari centri culturali islamici - in realtà moschee di fatto - e ha scoperto che per le autorità spirituali che operano in Italia non c'è nulla di male a sposare una bambina anche di 9 anni di età. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45837802 "Hai sposato una bambina di 13 anni? Va bene, hai fatto una bella cosa ", afferma un esponente della comunità islamica ripreso da una telecamera nascosta di Rete 4. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Fuori dal Coro, l'urlo di Mario Giordano: "Ci batteremo, lo prometto"Nel suo nuovo intervento, Mario Giordano esprime forte indignazione contro le decisioni dello Stato italiano, denunciando l'ingiustizia di aver condannato un cittadino onesto e incensurato.

Fuori dal coro, Giordano sconcerta Vannacci: "Sa cos'è questo?"

Orrore a Fuori dal coro, finisce malissimo: Giordano sconvolto

