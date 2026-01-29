Mario Giordano si scaglia contro l’Islam in Italia. Durante la trasmissione di Rete 4, il conduttore ha espresso tutta la sua rabbia, dichiarando di essere senza parole di fronte alle presunte derive estremiste. Da anni, il programma si occupa di criticare le infiltrazioni di gruppi radicali, e questa volta la furia di Giordano ha superato ogni limite, puntando il dito contro le radici sotterranee che, secondo lui, rischiano di diventare un problema anche nel nostro Paese.

Spesso in questi anni Fuori dal coro, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Mario Giordano, ha acceso i riflettori sulle derive dell’Islam estremo, in grado di mettere radici sotterranee e per questo pericolosissime anche in Italia. Questioni culturali e religiose che si mescolano al degrado, creando un mix esplosivo. Un esempio? Il bengalese che ha messo incinta una bambina di 10 anni venendo condannato dai giudici a “solo” 5 anni di carcere perché non si sarebbe trattato di “atti violenti”. Così un inviato del programma di Mediaset è andato a Brescia, teatro del misfatto, per parlare con imam e fedeli di vari centri culturali islamici, moschee di fatto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal Coro, islam in Italia? La furia di Mario Giordano: "Sono senza parole"

Approfondimenti su Fuori dal coro

Nel suo nuovo intervento, Mario Giordano esprime forte indignazione contro le decisioni dello Stato italiano, denunciando l'ingiustizia di aver condannato un cittadino onesto e incensurato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fuori dal coro

Argomenti discussi: Fuori dal coro: Puntata del 25 gennaio Video; Spose bambine a 9 anni, scoppia la polemica dopo il servizio di Fuori dal Coro; A nove anni una bambina si può sposare, dopo il primo ciclo mestruale è adulta: l'Islam dice questo, interrogazione parlamentare per le parole dell'Imam di Brescia; Bufera sul servizio sulle spose bambine, la Lega: Il Comune cambi il Pgt.

Utilizzo dati e privacySecondo il Corano una bambina di 9 anni può sposarsi? L'inviato di Fuori dal Coro, Francesco Leone, ha chiesto spiegazioni all'imam di Brescia che a telecamere spente ha dichiarato: Nel nostro ... tgcom24.mediaset.it

Sono senza parole, fuori dall’Italia: la sfuriata di Mario Giordano un tvUn vero e proprio caso scoppiato da Mario Giordano a 'Fuori dal Coro' ha fatto letteralmente arrabbiare il presentatore e non solo. newsmondo.it

Le critiche a Mario Giordano da parte di un ufficiale giudiziario che abbiamo registrato durante le riprese sul caso della casa di Lidia, occupata abusivamente da circa 15 anni da Stefania. Il servizio completo di Francesco De Luca a #Fuoridalcoro è su Medias - facebook.com facebook

"Sono senza parole! Se questo è un Paese civile, domani qualcuno andrà dall'Imam di Brescia, che dice che le bambine di 9 anni possono sposarsi, e lo porterà fuori dall'Italia!" La riflessione di Mario Giordano a #Fuoridalcoro x.com