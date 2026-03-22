“Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore “. È questo il coro che hanno scandito centinaia di militanti della Lega al termine del funerale di Umberto Bossi a Pontida mentre il feretro era accompagnato fuori dalla chiesa dalla famiglia e dalle più alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha detto al microfono, “ per cortesia ” per placare i militanti e consentire al parroco di recitare l’eterno riposo. Al termine della cerimonia anche cori “Padania libera “, sono stati scanditi più volte. L'articolo Funerali di Bossi, cori all’uscita del feretro: “Bruciamo il tricolore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Bossi, cori all’uscita del feretro: “Bruciamo il tricolore”. Giorgetti costretto a intervenire: “Per cortesia…”

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