Funerali Bonaccorti l’uscita del feretro dalla chiesa sulle note de ‘Il cielo’

Da webmagazine24.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, in piazza del Popolo, si sono svolti i funerali di Bonaccorti. Dopo la cerimonia religiosa, il feretro è uscito dalla chiesa accompagnato dalla musica di ‘Il cielo’. Alla fine della cerimonia, si è registrato un lungo applauso tra i presenti. L’evento ha attirato numerose persone che hanno partecipato alle esequie.

(Adnkronos) – Bonaccorti: l’uscita del feretro sulle note de ‘Il cielo’, lungo applauso in piazza del Popolo Roma, 14 mar. – (Adnkronos) Sottotitolo: Folla commossa di amici, colleghi e fan per l'uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti Un lungo e caloroso applauso si è levato da una Piazza del Popolo gremita per accompagnare l'uscita del feretro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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