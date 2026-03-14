Funerali Bonaccorti l’uscita del feretro dalla chiesa sulle note de ‘Il cielo’

A Roma, in piazza del Popolo, si sono svolti i funerali di Bonaccorti. Dopo la cerimonia religiosa, il feretro è uscito dalla chiesa accompagnato dalla musica di ‘Il cielo’. Alla fine della cerimonia, si è registrato un lungo applauso tra i presenti. L’evento ha attirato numerose persone che hanno partecipato alle esequie.

(Adnkronos) – Bonaccorti: l’uscita del feretro sulle note de ‘Il cielo’, lungo applauso in piazza del Popolo Roma, 14 mar. – (Adnkronos) Sottotitolo: Folla commossa di amici, colleghi e fan per l'uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti Un lungo e caloroso applauso si è levato da una Piazza del Popolo gremita per accompagnare l'uscita del feretro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Funerali bimbo morto dopo il trapianto, l'uscita del feretro dalla chiesa sulle note di "Guerriero"Centinaia di palloncini bianchi hanno spiccato il volo all’uscita della bara di Domenico Caliendo dalla cattedrale di Nola, al termine dei funerali... Leggi anche: Enrica Bonaccorti, i funerali sulle note de La Lontananza e Il cielo Funerali Bonaccorti, l’uscita del feretro dalla chiesa sulle note de 'Il cielo' Altri aggiornamenti su Funerali Bonaccorti Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali sabato a Roma; L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando; Enrica Bonaccorti: il funerale, il testamento e le parole d’addio del manager; ?Enrica Bonaccorti, l'ultimo desiderio svelato in tv: Al mio funerale non voglio fiori, lasciateli al vento. Funerali Bonaccorti, l’uscita del feretro dalla chiesa sulle note de ‘Il cielo’(Adnkronos) – Bonaccorti: l’uscita del feretro sulle note de ‘Il cielo’, lungo applauso in piazza del Popolo Roma, 14 ... cremonaoggi.it Enrica Bonaccorti, lacrime al funerale: il dolore della figlia e il gesto di Renato ZeroA Roma l’ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti: il feretro accolto dalle note di La lontananza di Domenico Modugno, presenti amici vip e familiari. libero.it Fiori bianchi e pianoforte a coda pronto all’interno della Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, per i funerali di Enrica Bonaccorti. La donna della tv è stata ricordata da molti volti noti della tv, da Mata - facebook.com facebook Si svolgeranno oggi alle 15 a Roma nella Chiesa degli Artisti i funerali di Enrica Bonaccorti, La camera ardente,allestita nella clinica in cui è avvenuto il decesso, rimarra’aperta fino alle 12 per parenti e amici. x.com