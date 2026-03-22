Matteo Salvini a Pontida per i funerali di Umberto Bossi, morto giovedì scorso all’età di 84 anni. Il leader della Lega ha tentato il bagno di folla ma qualche militante ha storto il naso alla presenza del vicepresidente del Consiglio. “Vergognati, togliti la camicia verde”, hanno urlato alcuni sostenitori del Senatùr. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali Bossi, Salvini tenta il bagno di folla ma tra i militanti c'è qualche malumore

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I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”. Salvini contestato, applausi a Zaia. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”.

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Temi più discussi: Bossi, a Pontida l’ultimo saluto. Saranno funerali di popolo. Salvini va in visita: Emozionato; Lega in lutto per Umberto Bossi, cancellati gli eventi e giornata dedicata al fondatore; I funerali semplici di Umberto Bossi, la famiglia fa il contrario rispetto all'idea di Salvini; I funerali di Umberto Bossi saranno domenica, a Pontida. Salvini: Lavoriamo per celebrarlo degnamente.

Umberto Bossi, i funerali a Pontida. Cori contro Salvini: Molla la camicia verdeLeggi su Sky TG24 l'articolo Umberto Bossi, i funerali a Pontida. Cori contro Salvini: 'Molla la camicia verde' ... tg24.sky.it

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Ai funerali di Umberto Bossi a Pontida emergono nuove tensioni interne alla Lega: Matteo Salvini viene contestato da parte della base, mentre Luca Zaia riceve applausi. Sullo sfondo resta aperta la questione dell’eredità politica del fondatore: https://fanpa.ge/ facebook

Funerali Bossi a Pontida, cori contro Salvini in camicia verde: "Vergogna" x.com