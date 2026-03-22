Nel giorno dei funerali di Umberto Bossi, Pontida si riempie di bandiere e cori mentre i militanti storici della Lega partecipano alla cerimonia. La piazza, tradizionalmente legata alla storia del movimento, si presenta con un’atmosfera ricca di ricordi e tensioni. Salvini viene contestato dai presenti, creando un clima di confronto tra le diverse generazioni di sostenitori.

Pontida. Nel giorno dell’ultimo saluto a Umberto Bossi, il luogo simbolo della Lega torna a riempirsi di bandiere, cori e memoria. L’abbazia di San Giacomo, cuore storico del movimento, si trasforma in una piazza carica di significati, dove il passato pesa quanto il presente. A poche ore dall’inizio delle esequie, fissate alle 12, centinaia di militanti si sono radunati tra fazzoletti verdi, simboli identitari e slogan che riportano indietro nel tempo, a una stagione politica che molti qui considerano irripetibile. Tra gli striscioni e le voci che si rincorrono, emerge una linea sottile ma evidente: quella tra l’eredità del Senatùr e la Lega di oggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bossi funerali, Pontida tra memoria e tensione: Salvini contestato dai militanti storici

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