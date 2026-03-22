Funerali Bossi sostenitori del Senatùr a Pontida | Lascia una grande eredità

A Pontida, centinaia di persone si sono riunite all’abbazia di San Giacomo per partecipare ai funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso giovedì scorso all’età di 84 anni. I sostenitori del Senatùr hanno espresso il loro cordoglio e ricordato il ruolo di Bossi nel movimento politico. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione, con i presenti che hanno reso omaggio alla sua eredità.