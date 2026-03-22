Funerali Bossi sostenitori del Senatùr a Pontida | Lascia una grande eredità
A Pontida, centinaia di persone si sono riunite all’abbazia di San Giacomo per partecipare ai funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso giovedì scorso all’età di 84 anni. I sostenitori del Senatùr hanno espresso il loro cordoglio e ricordato il ruolo di Bossi nel movimento politico. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione, con i presenti che hanno reso omaggio alla sua eredità.
(LaPresse) Centinaia di persone sono accorse all’abbazia di San Giacomo, a Pontida, per dare l’ultimo saluto a Umberto Bossi, fondatore della Lega, morto giovedì scorso a 84 anni. “Ha lasciato una bella eredità, ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora. Se mi rivedo nella Lega di Salvini? ”, ha detto un estimatore del Senatùr. “Era una persona burbera ma sincera, era diretto”, ha affermato un altro militante. “Lascia una grande eredità, quella di aver stravolto la politica, che oggi è quella che è ed è un minestrone infinito”, ha aggiunto un sostenitore. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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