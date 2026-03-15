Parigi Rachida Dati e Emmanuel Gregoire votano per le municipali

Rachida Dati, rappresentante dei Repubblicani, e Emmanuel Gregoire, del Partito Socialista, hanno espresso il loro voto presso i rispettivi seggi a Parigi, in vista delle prossime elezioni municipali. Entrambi sono tra i principali candidati e si sono recati alle urne nel capoluogo francese. La giornata elettorale si svolge senza incidenti e in un clima di attesa.

Rachida Dati, dei Repubblicani, e Emmanuel Gregoire, del partito socialista, i due sfidanti principali per la poltrona di sindaco di Parigi, hanno votato nel loro seggio nella capitale. A Garches, nella periferia della città, ha deposto la scheda nell’urna anche il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Gli elettori sono chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni comunali per scegliere 34.904 amministrazioni locali in tutta la Francia, dai piccoli villaggi alle città più grandi. Si tratta di un banco di prova per le macchine elettorali dei partiti in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, che designeranno il successore del presidente Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parigi, Rachida Dati e Emmanuel Gregoire votano per le municipali Articoli correlati Parigi, Rachida Dati in corsa per sindaco: tour nei mercati tra cittadini e elettori(LaPresse) La politica francese Rachida Dati è in prima linea nella campagna elettorale per le elezioni comunali a Parigi, cercando di conquistare la... Leggi anche: Parigi chiama Eliseo: la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali. Un test per le Politiche 2027 Altri aggiornamenti su Rachida Dati Temi più discussi: Parigi, Rachida Dati in corsa per sindaco: tour nei mercati tra cittadini e elettori; A Parigi governano da 25 anni i Socialisti: e ora?; Parigi chiama Eliseo: la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali. Un test per le Politiche 2027; Francia al voto: chi sono gli aspiranti sindaco di Parigi. Parigi, Rachida Dati e Emmanuel Gregoire votano per le municipali(LaPresse) Rachida Dati, dei Repubblicani, e Emmanuel Gregoire, del partito socialist, i due sfidanti principali per la poltrona di sindaco ... stream24.ilsole24ore.com Parigi, Rachida Dati in corsa per sindaco: tour nei mercati tra cittadini e elettori(LaPresse) La politica francese Rachida Dati è in prima linea nella campagna elettorale per le ... msn.com Demandez le programme « présomption d’innocence » de Rachida Dati wikidati.fr #Paris2026 x.com Già rinviata a processo per corruzione la ministra Rachida Dati si candida a sindaco di Parigi – Macron vuole imporre il prossimo presidente della BCE – Nvidia, nessuna bolla IA... Ecco le top news di oggi dalla Francia e dal mondo di Radio Nizza/Francia2 facebook