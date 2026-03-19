Francesca Verdini, compagna del vicepremier Matteo Salvini, amplia il suo ruolo in Rai con un nuovo programma dedicato alle truffe. Il progetto, prodotto dalla stessa Verdini, arriva dopo la sua prima esperienza e si inserisce in un contesto in cui si aggirano i vincoli di spending review. La sua presenza in onda si concretizza con questa seconda iniziativa, senza un vero debutto precedente.

Non un debutto ma un raddoppio. Francesca Verdini, compagna del vicepremier Matteo Salvini, rafforza il suo impegno da produttrice in Rai. Con la società “ La Casa Rossa Srl ” aveva realizzato per RaiPlay la docuserie “ Nella mente di Narciso “, un programma dedicato ai casi di cronaca condotto da Roberta Bruzzone, poi riproposto in chiaro in seconda serata su Rai2. Secondo il quotidiano “ Domani “, il bis è pronto. Un nuovo programma condotto sempre dalla criminologa ligure, sei puntate in onda in seconda serata il prossimo autunno. Trasmissione realizzata dalla direzione Approfondimenti Rai, guidata da Paolo Corsini, dedicata alle truffe agli anziani e come evitarle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Verdini raddoppia in Rai: nuovo programma sulle truffe prodotto dalla compagna di Matteo Salvini. E si “aggirano i vincoli di spending review”

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