Francesca Verdini è la compagna di Matteo Salvini, leader della Lega. Dopo la conclusione della relazione con Elisa Isoardi, Salvini ha iniziato una nuova storia con la giovane e influente Francesca. La loro relazione è stata oggetto di interesse pubblico, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. La coppia si distingue per la discrezione e la semplicità nel loro rapporto.

Dopo la fine della storia d’amore con Elisa Isoardi, Matteo Salvini si è legato sentimentalmente alla giovane Francesca Verdini. Il tutto è iniziato nell’aprile 2019 con i due che sono stati paparazzati insieme, con tanto di foto, in un noto ristorante romano, con la coppia che poco dopo si è presentata ufficialmente in occasione della premiere del film Dumbo. Francesca Verdini e Matteo Salvini sono fidanzati dall’aprile del 2019, quando il numero uno del Carroccio aveva da poco concluso una storia d’amore con la presentatrice Elisa Isoardi. Ultimamente si è parlato anche di possibili nozze in arrivo per i due, notizia però che è stata subito smentita da Salvini “ sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in vista ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Matteo Salvini, la giovane e bella Francesca Verdini

Leggi anche: Matteo Salvini, lo sfogo della fidanzata Francesca Verdini: “Tutto questo orrore…”

Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Salvini protagonista di un cartone animato: il video della fidanzata Francesca Verdini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chi è Caterina Licini, ex ballerina di Amici e nuova fidanzata di Cesare Cremonini; Chi è Franceska Nuredini, la (presunta) fidanzata di Elodie; Chi è Caterina Licini, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini; Parla l’ex fidanzata di Zouahir, l’omicida di Abanoub: Tutto per una stupida foto scattata in terza elementa….

Riccardo Mirarchi muore 21 anni a Courmayeur, sotto choc la fidanzata: gli sci spezzati, la mascherina esplosa e il casco volato a 7 metriMorto contro un albero davanti agli occhi della fidanzata, nell'ultima discesa della giornata sugli sci, a Courmayeur. Riccardo Mirarchi, di 21 anni, di Roma, stava scendendo lungo ... leggo.it

Chi è la fidanzata di Matteo Salvini, la giovane e bella Francesca VerdiniClasse 1992, Francesca è la figlia di Denis Verdini, banchiere toscano ma famoso soprattutto per essere stato a lungo braccio destro di Silvio Berlusconi in Forza Italia, per poi creare Ala che è ... msn.com

Matteo Berrettini si è preso il suo tempo dopo la vittoria in Coppa Davis con l'Italia e ha deciso di lavorare duramente per preparare gli Australian Open nel migliore dei modi senza partecipare ad alcun evento ufficiale prima del grande appuntamento. Il 2025 è - facebook.com facebook