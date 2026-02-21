San Francesco superstar al via l’ostensione del corpo Tutte le informazioni per partecipare all’evento

San Francesco diventa protagonista di un evento straordinario: il corpo del santo patrono d’Italia sarà esposto nella Basilica di Assisi dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. La decisione di aprire la cripta ha attirato l’attenzione di migliaia di fedeli e curiosi, desiderosi di venerare le spoglie. La chiesa si prepara ad accogliere un flusso intenso di visitatori, pronti a partecipare a questa occasione unica.

Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 la Basilica di Assisi a ccoglierà il corpo del santo patrono d’Italia dalla sua tomba, situata nella cripta, ai piedi dell’altare papale della chiesa inferiore. Per la prima volta il corpo di San Francesco sarà visibile con l’ostensione grazie ad un evento di portata storica. Assisi si prepara, infatti, ad accogliere pellegrini da ogni parte del mondo in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco (1226-2026 ) “per la prima venerazione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di San Francesco”. Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 la Basilica di San Francesco custodirà “un tesoro svelato”: il corpo di santo patrono d’Italia sarà spostato dalla sua tomba, situata nella cripta, e deposto ai piedi dell’altare papale della chiesa inferiore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ostensione del corpo di San Francesco, Assisi e l’evento storico: programma e informazioni. Attesi in 500mila in un meseIl corpo di San Francesco sarà esposto ad Assisi, attirando circa 500.

Ottavo Centenario della morte: Assisi si apre al mondo con l'ostensione del corpo di San FrancescoSan Francesco è stato sepolto ad Assisi otto secoli fa, e oggi la città si prepara a celebrare questa ricorrenza.

