San Francesco superstar al via l’ostensione del corpo Tutte le informazioni per partecipare all’evento
San Francesco diventa protagonista di un evento straordinario: il corpo del santo patrono d’Italia sarà esposto nella Basilica di Assisi dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. La decisione di aprire la cripta ha attirato l’attenzione di migliaia di fedeli e curiosi, desiderosi di venerare le spoglie. La chiesa si prepara ad accogliere un flusso intenso di visitatori, pronti a partecipare a questa occasione unica.
Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 la Basilica di Assisi a ccoglierà il corpo del santo patrono d’Italia dalla sua tomba, situata nella cripta, ai piedi dell’altare papale della chiesa inferiore. Per la prima volta il corpo di San Francesco sarà visibile con l’ostensione grazie ad un evento di portata storica. Assisi si prepara, infatti, ad accogliere pellegrini da ogni parte del mondo in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco (1226-2026 ) “per la prima venerazione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di San Francesco”. Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 la Basilica di San Francesco custodirà “un tesoro svelato”: il corpo di santo patrono d’Italia sarà spostato dalla sua tomba, situata nella cripta, e deposto ai piedi dell’altare papale della chiesa inferiore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ostensione del corpo di San Francesco, Assisi e l’evento storico: programma e informazioni. Attesi in 500mila in un meseIl corpo di San Francesco sarà esposto ad Assisi, attirando circa 500.
Ottavo Centenario della morte: Assisi si apre al mondo con l'ostensione del corpo di San FrancescoSan Francesco è stato sepolto ad Assisi otto secoli fa, e oggi la città si prepara a celebrare questa ricorrenza.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giovanni Scifoni porta a Isernia ‘Frà – San Francesco, la superstar del Medioevo’; A Sua Immagine, l'eredità spirituale di Francesco; FRA’ – Giovanni Scifoni porta San Francesco al Teatro Regina Margherita; Festiv’Alba, 10 anni: 37 appuntamenti e omaggio a San Francesco, c’è Branduardi.
«San Francesco superstar». Scifoni impersonerà il patrono di Assisi al Rossini di Civitanova e alle Muse di AnconaLa figura di San Francesco sarà raccontata da Giovanni Scifoni nel suo spettacolo Frà – la superstar del Medioevo, che porterà in scena nelle Marche la prossima settimana. Sarà martedì 25 marzo, ... corriereadriatico.it
San Francesco, pop e superstar: Rivoluzionario, non sovversivoGiovanni Scifoni è il protagonista di ‘Fra’ - San Francesco, la superstar del Medioevo’, di scena domani sera, alle 21.30, al Teatro Civico. In un monologo orchestrato con laudi medioevali e gli ... lanazione.it
Registrate 400.000 prenotazioni, con 416 volontari attivi e capacità di accogliere 18.000 pellegrini al giorno.#umbria #tuttoggi #news #assisi #sanfrancesco - facebook.com facebook
In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, i fedeli potranno pregare davanti alle spoglie nella chiesa inferiore della Basilica dedicata al santo. Attesi oltre 370mila pellegrini in un mese x.com