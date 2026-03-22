Fortitudo Rimini battuta al supplementare | 78-76

La Fortitudo ha vinto in trasferta contro Rimini con il punteggio di 78-76 dopo un tempo supplementare. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha mantenuto un margine di due punti sulla squadra condotta in classifica dalla capolista Pesaro. La sfida si è giocata mercoledì sera alla Vitrifrigo Arena.

Bologna, 21 giugno 2026 - Grande prova di carattere per la Fortitudo che batte 78-76 dopo un tempo supplementare Rimini e rimane a -2 dalla capolista Pesaro prossima avversaria, mercoledì sera, della Flats Service alla Vitrifrigo Arena. La 15esima vittoria interna (su 16 partite, unica sconfitta proprio con Pesaro) è la conferma di una Effe che fatica a trovare la via del canestro, ma che ha cuore carattere, determinazione e il coraggio di non mollare mai anche quando finisce a -14 e tutto sembra compromesso. Quella della Fortitudo è stata una prova collettiva di alto livello, anche se una citazione di merito va per Simon Anumba e Paulius Sorokas i due principali capisaldi da cui nella ripresa partita la splendida rimonta biancoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, Rimini battuta al supplementare: 78-76 Articoli correlati La Tezenis Verona detta legge nel big match: Fortitudo Bologna battuta 78-60La Tezenis Verona si aggiudica con autorità il big match contro la Flats Service Fortitudo Bologna, imponendosi 78-60 davanti ai 4. Impresa Blu Basket in emergenza: battuta Verona al supplementareHarrison scrive 30 punti, ce ne aggiungono 20 anche Loro e Williams: 11a vittoria stagionale. Approfondimenti e contenuti su Fortitudo Rimini battuta al... Argomenti discussi: Flats Service Fortitudo Bologna - Dole Rimini, il prepartita. La Effe sbanda poi rimonta, Rimini koL'ex Ogden dalla lunetta solo un libero per 72-71, Imbrò da tre 75-71, Ogden replicava ma poi Marini ha buttato via l'ultimo assalto riminese. Sorokas dalla lunetta la chiudeva. Per una notte l'eroe è ... bologna.repubblica.it Fortitudo, cuore infinito al PalaDozza: Dole Rimini domata dopo un overtimeSotto di 13 lunghezze all'intervallo, la Flats Service risale la china e vince 78-76 dopo un supplementare vietato ai deboli di cuore. Decisivi i 23 punti di Sorokas e la tripla di Imbrò ... bolognatoday.it