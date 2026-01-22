Impresa Blu Basket in emergenza | battuta Verona al supplementare

La Blu Basket Bergamo ha ottenuto una vittoria importante contro Verona in un match valido per la 23ª giornata di A2. All’Opiquad Arena di Monza, la squadra di coach Ramagli ha superato la Tezenis Verona, seconda in classifica, al termine di un supplementare, dimostrando carattere e determinazione. Un risultato che evidenzia la tenacia della formazione bergamasca in una fase cruciale della stagione.

Impresa della Blu Basket Bergamo nel turno infrasettimanale della 23esima giornata di A2. All’Opiquad Arena di Monza, la squadra di coach Ramagli vince una partita di carattere e di cuore dopo un tempo supplementare, superando per 87-82 la Tezenis Verona seconda in classifica. Impresa vera, perché Bergamo ancora una volta ha giocato, per 45 minuti, penalizzata dalle assenze e dalle rotazioni accorciate in regia dove, oltre al capitano Bossi, fuori per la nona gara consecutiva, mancava anche l’infortunato Bogliardi. Un successo costruito con il carattere e il gruppo dalla squadra di coach Ramagli, alla seconda vittoria in una settimana dopo quella di giovedì a Mestre, con in mezzo il ko di Pesaro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

