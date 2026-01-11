La Tezenis Verona detta legge nel big match | Fortitudo Bologna battuta 78-60

La Tezenis Verona si impone nel big match di campionato, battendo la Fortitudo Bologna con il punteggio di 78-60. La squadra veneta ha mostrato solidità e concentrazione, conquistando un risultato importante in un confronto diretto. La vittoria rafforza la posizione di Verona in classifica e conferma l’ottimo stato di forma del team in questa fase della stagione.

