La Tezenis Verona detta legge nel big match | Fortitudo Bologna battuta 78-60
La Tezenis Verona si impone nel big match di campionato, battendo la Fortitudo Bologna con il punteggio di 78-60. La squadra veneta ha mostrato solidità e concentrazione, conquistando un risultato importante in un confronto diretto. La vittoria rafforza la posizione di Verona in classifica e conferma l’ottimo stato di forma del team in questa fase della stagione.
La Tezenis Verona si aggiudica con autorità il big match contro la Flats Service Fortitudo Bologna, imponendosi 78-60 davanti ai 4.161 spettatori del Pala Agsm Aim nella serata di sabato 10 gennaio 2026. Una vittoria costruita con pazienza e continuità dai ragazzi di coach Cavina, sempre avanti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
