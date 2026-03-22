Formazioni confermate per lo scontro chiave nella corsa per l’Europa

Le formazioni sono state ufficializzate per la sfida tra Chelsea ed Everton, partita che si svolgerà allo stadio Hill Dickinson. Questa gara rappresenta un momento cruciale nella lotta per la qualificazione alle competizioni europee. Entrambe le squadre si preparano ad affrontarsi con i roster annunciati e pronti per il calcio d'inizio.

2026-03-21 18:16:00 Breaking news: È una partita importante nella lotta per il calcio europeo. Il Chelsea fa la sua prima visita allo stadio Hill Dickinson mentre affronta l’Everton in una gara importante nella corsa per il calcio europeo. Il Chelsea di Liam Rosenior viene da una brutta uscita dalla Champions League per mano dei detentori del Paris Saint-Germain e non può permettersi un’altra sconfitta in Premier League dopo quella casalinga della scorsa settimana contro il Newcastle United. I Blues, sesti in classifica, hanno la possibilità di scavalcare il Liverpool, battuto a Brighton e Hove Albion, e l’Aston Villa al quarto posto con la vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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