Formazioni confermate per lo scontro a eliminazione diretta dell’AFCON

Le formazioni per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa sono state ufficializzate. Il Mali sfida la Tunisia, mentre il Senegal aspetta di conoscere il suo avversario. Le partite determineranno le squadre qualificate ai quarti di finale, proseguendo il percorso nel torneo continentale.

2026-01-03 20:20:00 Ecco quanto riportato poco fa: I Leoni di Teranga attendono il vincitore. Il Mali affronta la Tunisia nella seconda partita degli ottavi di finale della Coppa d’Africa, con il Senegal ad attendere la vincitrice. Il Senegal ha conquistato il posto nei quarti di finale battendo in rimonta il Sudan 3-1. Ci si aspetta che la Tunisia organizzi un allettante scontro ai quarti dopo aver impressionato nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Tuttavia, non hanno mai battuto il Mali nell’AFCON. 101GreatGoals ha le notizie sulla squadra. Novità sulla squadra del Mali. Mali XI: Diarra; W. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

