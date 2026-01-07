Formazioni confermate per lo scarto chiave retrocessione

Le formazioni confermate per la partita tra West Ham e Nottingham Forest sono state annunciate. Entrambe le squadre si trovano in una fase delicata della stagione, con il rischio di retrocessione dalla Premier League. Nuno Espirito Santo, allenatore del West Ham, affronta la sua ex squadra, in un incontro che potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica.

2026-01-06 20:47:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore del West Ham Nuno Espirito Santo si scontra con la sua ex squadra, il Nottingham Forest, con entrambi i club in pericolo di retrocessione dalla Premier League. Gli Hammers sono al 18° posto e in zona drop, ma potrebbero ridurre il divario sul Forest al 17° posto a solo un punto con la vittoria in casa martedì sera. Nun era alla guida del Nottingham Forest nella sconfitta per 3-0 contro gli Hammers all’inizio di questa stagione. Ci sono state 13 occasioni in cui un allenatore ha guidato entrambe le squadre negli incontri in una singola stagione di Premier League, e solo Harry Redknapp ha perso entrambe le volte (Portsmouth-Southampton nel 2004-2005). 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

