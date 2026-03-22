Forlì sequestrate oltre 3 tonnellate di pesce non sicuro

A Forlì e Ravenna sono state sequestrate più di tre tonnellate di pesce che non rispetta le norme di sicurezza. Le operazioni sono state condotte dalle autorità locali che hanno trovato il prodotto in violazione delle normative vigenti. Sul posto sono intervenuti i controllori che hanno verificato l’integrità del materiale e proceduto al sequestro. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato diffuso.

Forlì e Ravenna, 22 marzo 2026 – Sono oltre tre le tonnellate di prodotto ittico non conforme ai requisiti di etichettatura previsti dalla normativa vigente, sequestrate ieri mattina (sabato) dai militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Ravenna, al termine di un’operazione di controllo specialistico nel territorio di Forlì. Attività finalizzata a verificare la corretta gestione e commercializzazione degli stessi prodotti. Gli accertamenti hanno portato al sequestro amministrativo di oltre 30 quintali di prodotto, tra cui 1.280 chili di seppia oceanica e 1.860 chili di uova di seppia. Il sequestro è scaturito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forlì, sequestrate oltre 3 tonnellate di pesce non sicuro Articoli correlati Prato: carenze igienico-sanitarie, sequestrate 20 tonnellate di pesceScoperta la presenza di circa 20 tonnellate di gamberi, gronghi e acciughe con certificazioni ed etichettatura non conformi alla normativa europea:... Prato, sequestrate 20 tonnellate di pesce irregolare: etichette non conformi e scarse condizioni igienichePrato, 19 febbraio 2026 – Oltre 20 tonnellate di prodotti ittici sono state sequestrate in un deposito di stoccaggio di alimenti di una società di... Tutto quello che riguarda Forlì sequestrate oltre 3 tonnellate di... Discussioni sull' argomento Un hotel a Cesena: Romagna mia fatti capanna / 3; Stamperia clandestina a Torre Annunziata sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro. Maxi sequestro di pesce irregolare: oltre 3 tonnellate fuori normaControlli serrati sulla filiera ittica e scatta un sequestro importante: oltre 3 tonnellate di prodotto sono finite sotto sigillo. Nella mattinata di ieri i militari della Capitaneria di Porto – Guard ... ravennawebtv.it Guardia Costiera, sequestrate 3 tonnellate di pesce non tracciabileNella mattinata odierna i militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Ravenna hanno concluso una operazione di controllo specialistico nel territorio di Forlì finalizzata a verificare ... ravenna24ore.it Buongiorno a tutti Volete conoscere tutte le date degli dei ' ` Ecco le date degli Open day dei Nidi d'Infanzia comunali, in concessione, in convenzione e le sezioni Primavera del Comune di Forlì. facebook Proteste sul goal subito dalla #JuveNextGen contro il Forlì. Coveri calcia e segna, sull'azione c'è Selvini in posizione di fuorigioco. Per l'arbitro, dopo revisione, la sua posizione non impatta. x.com