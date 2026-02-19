Prato | carenze igienico-sanitarie sequestrate 20 tonnellate di pesce

A causa di gravi problemi igienico-sanitari, la Guardia Costiera di Livorno e i funzionari Asl di Prato hanno sequestrato più di 20 tonnellate di pesce. Durante un'ispezione in un deposito di una società di importazione, hanno scoperto condizioni igieniche precarie e prodotti non idonei alla vendita. Il controllo ha portato alla rimozione immediata di tutto il carico, che rischiava di essere distribuito sul mercato. La situazione evidenzia come le norme di sicurezza alimentare siano spesso trascurate in alcuni depositi.

Scoperta la presenza di circa 20 tonnellate di gamberi, gronghi e acciughe con certificazioni ed etichettatura non conformi alla normativa europea: multe per 4mila euro Gli ispettori della Guardia Costiera di Livorno, con i funzionari Asl di Prato - Unità Sicurezza alimentare - hanno eseguito un sequestro di oltre 20 tonnellate di prodotti ittici dopo un controllo a un deposito di stoccaggio di una società di importazione di Prato. I controlli hanno riguardato, principalmente, la verifica della documentazione di accompagnamento dei prodotti ittici importati dalla Cina. All’atto dell’accertamento il titolare dell’azienda non ha saputo fornire agli ispettori sufficiente documentazione di tracciabilità della merce detenuta nelle celle di stoccaggio dove è stata scoperta la presenza di circa 20 tonnellate di gamberi, gronghi e acciughe con certificazioni ed etichettatura non conformi alla normativa europea.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

