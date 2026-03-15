Racimolato un altro punto per la tanto desiderata salvezza ecco le pagelle di Forlì-Juve Next Gen

Nella 32esima giornata del girone B di Serie C, Forlì e Juventus Next Gen si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio 2-2. La partita ha visto entrambe le squadre ottenere un punto, contribuendo alla loro classifica. La gara si è conclusa con il punteggio di parità, senza ulteriori sviluppi o decisioni ufficiali.

Si chiude con un pari la 32esima giornata del girone B di Serie C tra Forlì e Juventus Next Gen; biancorossi e bianconeri si dividono la posta in palio con un pirotecnico 2 a 2 Si chiude con un pari la 32esima giornata del girone B di Serie C tra Forlì e Juventus Next Gen; biancorossi e bianconeri si dividono la posta in palio con un pirotecnico 2 a 2. Vantaggio Forlì con Coveri al 27° al quale risponde al 62° Puczka dal dischetto, poi nel finale Franzolini al 72° riporta avanti i galletti che vengono agguantati sul definitivo pari al 78° da Anghelè. MARTELLI 6: Pronti, via e deve ringraziare il montante sul quale sbatte il colpo di testa di Brugarello poi però non corre ulteriori pericoli gestendo bene la palla coi piedi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Juventus Next Gen, altro episodio a sfavore! Gol del Forlì come la rete annullata a Conceicao ma… Cosa è successo davverodi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, a differenza di quanto successo con Conceicao questa volta la rete è stata assegnata. Leggi anche: Pagelle Forlì Juventus Next Gen: Puczka una sentenza, Anghelè provvidenziale. Che impatto Oboavwoduo VOTI Altri aggiornamenti su Racimolato un altro punto per la tanto... Juventus Next Gen, Brambilla: Positiva la reazione dei ragazzi. Ora puntiamo ai play-offMassimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match Juventus Next Gen-Forlì, pareggiato 2 a 2 in rimonta dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni: ... tuttojuve.com Battaglia in campo, Forlì e Juventus Next Gen si dividono la posta: al Morgagni termina 2 a 2Un punto comunque importante per i biancorossi in ottica salvezza che li vede salire a quota 35 punti agganciando il Guidonia Montecelio ... today.it