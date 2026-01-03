Sgombero via Lucera l' amministratore di condominio spegne le polemiche | Il Comune ha fatto più del dovuto

L’amministratore del condominio di via Lucera 73, Valter Corsico, ha commentato via social le recenti polemiche sull’ordinanza di sgombero del 28 dicembre 2025. Corsico ha affermato che il Comune ha adottato misure oltre quanto richiesto, precisando che le critiche sono infondate e basate su ricostruzioni errate. La comunicazione mira a chiarire la posizione dell’amministrazione e a fare luce sulla gestione della situazione.

Con un post pubblicato sui social la sera del primo gennaio, Valter Corsico, amministratore e rappresentante legale del condominio di via Lucera 73, oggetto dell'ordinanza di sgombero del 28 dicembre 2025, fa delle precisazioni, rispetto a quelle che bolla come "critiche infondate e ricostruzioni.

Palazzo a rischio in Via Lucera a Foggia, attesa per le verifiche degli ingegneri. Commercianti delusi - Gli ingegneri ed ex assessori del Comune di Foggia Gino Fiore e Vinicio Di Gioia sono stati incaricati dall'amministratore condominiale ... immediato.net

Sgombero via Lucera, sindaca sbotta contro i detrattori: “A chi vuole darci una spallata ne daremo due” - Usa parole forti la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, quando in aula irrompe il caso dello sgombero della palazzina di via Lucera. foggiatoday.it

Sgombero dello stabile di via Lucera. Le precisazioni dell'amministratore del condominio Valter Cordisco. In qualità di amministratore e rappresentante legale del condominio di Via Lucera 73, oggetto dell’ordinanza di sgombero n. 99 del 28 dicembre 2025, rit - facebook.com facebook

