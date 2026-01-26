Darren Cahill spegne le polemiche e loda Sinner | Quanto ha fatto contro Spizzirri è stato straordinario

Darren Cahill ha commentato positivamente le prestazioni di Jannik Sinner durante gli Australian Open, sottolineando quanto abbia fatto contro Spizzirri, nonostante le difficoltà legate al caldo e ai crampi. Le immagini del nostro tennista durante il match hanno attirato l’attenzione, ma l’allenatore ha preferito mettere in risalto l’impegno e la qualità del gioco di Sinner, evitando polemiche e concentrandosi sui meriti del suo atleta.

Le immagini di Jannik Sinner piegato dai crampi e dal caldo estremo durante il terzo turno degli Australian Open contro Eliot Spizzirri hanno fatto il giro del mondo, alimentando polemiche sulla chiusura del tetto in un momento critico del match. Ma per Darren Cahill, allenatore del numero 2 del mondo, il comportamento del suo allievo è stato semplicemente straordinario. Ai microfoni di ESPN, il coach australiano ha raccontato i momenti più delicati della partita: “ Jannik è stato anche un po’ fortunato con la tempistica della chiusura del tetto, ma tutti in squadra sapevano che prima o poi sarebbe successo, una volta arrivato il caldo estremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Argomenti discussi: Effetto Cahill, così il coach ha forgiato Sinner; Sinner vola al terzo turno, Duckworth cede in 3 set; Come sta Jannik Sinner dopo i crampi? Le ultime dagli Australian Open.

