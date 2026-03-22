Migliaia di persone si sono radunate nel parcheggio dello stadio comunale di Savignano per partecipare alla focarina di San Giuseppe, considerata la più grande della vallata. La manifestazione ha attirato molti spettatori che hanno preso posto nel piazzale per assistere all’accensione della tradizionale catasta di legna. L’evento si svolge ogni anno e vede coinvolti numerosi partecipanti della zona.

Migliaia di persone hanno invaso il parcheggio dello stadio comunale di Savignano per assistere alla più grande focarina della vallata. Affollatissimo anche lo stand dell’ Aido Avis che ha proposto 700 piadine con salsiccia e cipolla cotta e piadina con squacquerone e rucola. Tutto esaurito. All’appuntamento con la tradizione dei fuochi di San Giuseppe c’è stato ’Il segone del Rubicone’, sfida tra quartieri che si sono battuti a colpi di sega per vincere il Palio di Savignano. Il regolamento prevedeva che ogni quartiere – Rio Salto-Castelvecchio, Cesare, Centro, Valle Ferrovia, San Giovanni, Bastia, Capanni e Fiumicino – era in concorso con sei partecipanti, due pulcini (18-25 anni), due giovanissimi (26-50 anni) e due maestri d’ascia (51-99 anni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Focarina di San Giuseppe, invaso il parcheggio dello stadio

Articoli correlati

Focarina di San Giuseppe. Doppio appuntamentoSul territorio di Cesenatico quest’anno sono due le feste ufficiali riconosciute dal Comune per l’edizione 2026 della Focarina di San Giuseppe, il...

Leggi anche: Siringhe, metadone e preservativi: com'è ridotto il parcheggio sotterraneo dello stadio Maradona

Contenuti e approfondimenti su Focarina di San Giuseppe invaso il...

Temi più discussi: Focarine a Cesena, gli appuntamenti con il calore della tradizione -; Focarina di San Giuseppe. Doppio appuntamento; Festa di San Giuseppe 2026 ovvero Piccola Focarina Romagnola; Serata di musica e gastronomia, a Savignano torna la Focarina de Campèt.

Focarina di San Giuseppe, invaso il parcheggio dello stadioMigliaia di persone hanno invaso il parcheggio dello stadio comunale di Savignano per assistere alla più grande focarina della ... ilrestodelcarlino.it

Focarina di San Giuseppe a Bagnarola rinviata al 19 marzoLa tradizionale focarina di San Giuseppe a Bagnarola è stata ufficialmente rinviata a causa delle avverse condizioni meteo ... livingcesenatico.it

La Voce di Cesenatico. Orchestra Mirco Gramellini · Mandorlo In Fiore. Gatteo Mare, tutte le foto della Focarina di San Giuseppe - facebook.com facebook