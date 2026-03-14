Siringhe metadone e preservativi | com' è ridotto il parcheggio sotterraneo dello stadio Maradona

Il parcheggio sotterraneo dello stadio Maradona, che avrebbe dovuto aiutare a gestire il traffico durante eventi sportivi e concerti, si trova ora in uno stato di degrado. Sono stati rinvenuti siringhe, preservativi e residui di metadone tra le auto e nelle zone comuni. La struttura, che doveva essere un punto di supporto per la mobilità, appare abbandonata e trascurata.

Degrado, marginalità e pericoli. La disperazione dei residenti e il grido d'allarme per uno degli sprechi più evidenti dei lavori per i mondiali di Italia '90 Doveva rappresentare una delle principali opere di supporto alla mobilità nell’area occidentale della città, soprattutto in occasione di eventi sportivi e concerti. Il parcheggio sotterraneo dello stadio Diego Armando Maradona, realizzato in occasione dei Mondiali di Italia ’90, non è però mai stato pienamente utilizzato. Nel corso degli anni la struttura è rimasta sostanzialmente inutilizzata, trasformandosi progressivamente in uno spazio ai margini della pianificazione urbana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Al via il progetto di riqualificazione dello stadio MaradonaPartono i lavori allo stadio Maradona, si tenta di procedere a tempo di record in vista di una possibile candidatura dello stadio di Fuorigrotta ai... Leggi anche: Napoli candidata a Euro 2032, il Comune invia la documentazione per il restyling dello stadio Maradona