Focarina di San Giuseppe Doppio appuntamento

Sul territorio di Cesenatico sono state confermate due feste ufficiali per l’edizione 2026 della Focarina di San Giuseppe, evento tradizionale che segna il passaggio tra inverno e primavera. Il Comune ha riconosciuto entrambe le celebrazioni come appuntamenti ufficiali, anticipando così il grande evento che ogni anno accoglie la nuova stagione con fuochi e tradizioni popolari.

Sul territorio di Cesenatico quest’anno sono due le feste ufficiali riconosciute dal Comune per l’edizione 2026 della Focarina di San Giuseppe, il grande evento che tradizionalmente saluta l’inverno e dà il benvenuto alla bella stagione. È uno degli appuntamenti più sentiti e di grande aggregazione, con il quale storicamente i cittadini di Cesenatico si ritrovano in piazza assieme a tanti romagnoli dei comuni limitrofi amanti della località rivierasca. La focarina in centro storico, quella più importante e seguita, si terrà sabato 21 marzo a partire dalle 18 in piazza Del Monte, dove hanno unito le forze i volontari dei ’Lupi di Liberio’ e la società Glamping Cesenatico titolare del Cesenatico Camping Village. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Focarina di San Giuseppe. Doppio appuntamento Articoli correlati Due ricette per San Giuseppe e non solo. Le Zeppole di San Giuseppe e Pan MeinoDue ricette golose tratte da “Biscotti per tutto l’anno”, 170 ricette che riprendono la tradizione regionale tra dolcezze vegane, senza glutine,... Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di MatteoDa domani a lunedì si terranno tra San Cipirello e San Giuseppe Jato una serie di iniziative dedicate alla memoria di Giuseppe Di Matteo, assassinato... Una raccolta di contenuti su Focarina di San Giuseppe Doppio... Temi più discussi: Focarine a Cesena, gli appuntamenti con il calore della tradizione -; Serata di musica e gastronomia, a Savignano torna la Focarina de Campèt; Focarina di San Giuseppe. Doppio appuntamento; Focarina di Savignano. Focarina di San Giuseppe a Bagnarola rinviata al 19 marzoLa tradizionale focarina di San Giuseppe a Bagnarola è stata ufficialmente rinviata a causa delle avverse condizioni meteo ... livingcesenatico.it Il programma delle 2 focarine a Cesenaticoil Comune di Cesenatico ha definito il programma ufficiale e le rigide prescrizioni relative all'accensione delle focarine ... livingcesenatico.it Buongiorno, Ho questa catasta di ramaglie / legna da smaltire. Interessa ad esempio per focarina di San Giuseppe Località Borello - facebook.com facebook