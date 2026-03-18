Focarina di San Giuseppe Doppio appuntamento

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul territorio di Cesenatico sono state confermate due feste ufficiali per l’edizione 2026 della Focarina di San Giuseppe, evento tradizionale che segna il passaggio tra inverno e primavera. Il Comune ha riconosciuto entrambe le celebrazioni come appuntamenti ufficiali, anticipando così il grande evento che ogni anno accoglie la nuova stagione con fuochi e tradizioni popolari.

Sul territorio di Cesenatico quest’anno sono due le feste ufficiali riconosciute dal Comune per l’edizione 2026 della Focarina di San Giuseppe, il grande evento che tradizionalmente saluta l’inverno e dà il benvenuto alla bella stagione. È uno degli appuntamenti più sentiti e di grande aggregazione, con il quale storicamente i cittadini di Cesenatico si ritrovano in piazza assieme a tanti romagnoli dei comuni limitrofi amanti della località rivierasca. La focarina in centro storico, quella più importante e seguita, si terrà sabato 21 marzo a partire dalle 18 in piazza Del Monte, dove hanno unito le forze i volontari dei ’Lupi di Liberio’ e la società Glamping Cesenatico titolare del Cesenatico Camping Village. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

focarina di san giuseppe doppio appuntamento
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