Il Florence Korea Film Fest 2026 presenta la sua 24ª edizione a Firenze, dal 19 al 28 marzo, presso il cinema La Compagnia. L’evento propone un percorso tra cinema e cultura coreana, esplorando temi di spazio, immaginazione e visione contemporanea. Un’occasione per scoprire nuove prospettive e approfondire l’eredità cinematografica della Corea del Sud in un contesto artistico e culturale di rilievo.

